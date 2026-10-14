Meloni: "Chi dice che più sicurezza vuol dire meno sanità mente sapendo di farlo"

E' il giorno delle comunicazioni della presidente del Consiglio in Parlamento in vista del consiglio europeo di domani e venerdì. Firmeremo l'accordo sul bilancio Ue solo se giusto per l'Italia, puntualizza Meloni che come sempre non lesina critiche all'Unione. Poi sulle risorse destinate alla difesa puntualizza. Rivendica le scelte fatte, anche la sospensione di Schengen per Ceuta, “contro l'Italia la sospensione è stata applicata decine di volte”, fa notare, ma dall'opposizione rimarcano come Italia e Francia confinino, mentre con Ceuta no, e non è l'unica contraddizione sottolineata.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Matteo Renzi, senatore Italia Viva









