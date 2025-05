POLITICA ITALIA Meloni concentra gli sforzi diplomatici su Vance e von der Leyen Approfittando della loro presenza alla messa di insediamento di Papa Leone, li ha invitati a Palazzo Chigi per un trilaterale

Approfittando della presenza delle massime autorità alla messa di insediamento di Papa Leone XIV, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha cercato di rimettere l'Italia al centro delle relazioni diplomatiche, dopo non aver partecipato al vertice dei cosiddetti “volenterosi”, invitando nel pomeriggio a Palazzo Chigi il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, per un trilaterale di un'ora incentrato sulle relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti, oltre che sulle principali questioni all'ordine del giorno dell'agenda internazionale. Sempre i dazi al centro dei colloqui, è “l'inizio di un dialogo”, come ha sottolineato Meloni, che le parti vogliono porti a un accordo commerciale tra Washington e Bruxelles. C'è anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Nella tarda serata di ieri, Meloni ha anche avuto una conversazione telefonica col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme ai leader di Regno Unito, Keir Starmer, Francia, Emmanuel Macron, e Germania, Friedrich Merz, per consultazioni prima dell'annunciata telefonata tra Trump e il presidente Putin. Per il vicepresidente Vance, gli Stati Uniti sono stati “contenti di accettare” l'offerta di Meloni di “costruire ponti fra Europa e Stati Uniti”, ed ha ribadito di essere “fan della presidente e dell'Italia” e che Meloni “è una buona amica” .

Nel video l'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

