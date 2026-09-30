Meloni da Praga sul caso Regeni: "Dubito che chiudere i canali con l'Egitto aiuti"

Da Praga, durante il bilaterale col primo ministro della Repubblica ceca Andrej Babis, al quale ha annunciato che l'Italia è pronta a diventare partner del Paese sul nucleare, avendo appena approvato la legge che riprende il cammino interrotto anni fa, la presidente Meloni interviene anche sul caso Regeni, dopo le parole del ministro degli Esteri Tajani da più parti definite “negazioniste e offensive”, perché ha sottolineato come a essere stati condannati sono “tre uomini, e non lo Stato Egitto”. Meloni ha sottolineato con soddisfazione anche la nuova mossa dell'Eni, che dopo il tetto massimo al carburante ha annunciato uno sconto sulle bollette per chi stipulerà un nuovo contratto con loro.

“Spero che anche altri attori diano una mano”, ha concluso la presidente. In tv torna a parlare Alessandro Di Battista, ospite di La7, che racconta cosa gli è successo a Cuba: “Ho avuto un edema cerebrale dovuto a un tumore: a Cuba lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando funzionino”, e ha confermato di aver rivisto i suoi piani per le elezioni. Mentre chi si candida, come Silvia Sardone della Lega, a sindaca di Milano, si presenta su Tik Tok come un'eroina dei fumetti che combatte la delinquenza dilagante nel capoluogo lombardo.