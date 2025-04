POLITICA ITALIA Meloni: "Dazi? Nessuna catastrofe" Dall'Abruzzo la presidente cerca di tenere a bada gli allarmismi e ribalta il problema sull'Europa, chiedendo deregulation e deroghe al patto di stabilità

Preoccupata, ma senza parlare di catastrofe. Così la presidente del Consiglio nel punto stampa abruzzese, dove oggi era in visita alla nave scuola Amerigo Vespucci, poi al giuramento del 99° corso allievi dei vigili del fuoco. Il governo intende ribaltare il problema dazi, rigirandolo all'Europa, in particolare su alcune materie e sul patto di stabilità. Dall'opposizione sono piovute critiche per l'impreparazione, a suo dire, con cui il governo è arrivato alla stangata dazi. E mentre l'Istat certifica come nel quarto trimestre 2024 sia salita la pressione fiscale sfondando la soglia del 50%, si torna a parlare del caso Almasri: la Corte penale internazionale ha concesso una proroga fino al 22 aprile all'Italia, per presentare le sue memorie difensive, nel procedimento aperto per la mancata consegna del comandante libico. Procedimento che, puntualizza, non può essere condizionato dai tempi dell'istruttoria nazionale in corso avviata dal tribunale dei ministri.

Nel video l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervento in Senato di Antonio Misiani, senatore Partito Democratico

