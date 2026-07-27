POLITICO ITALIA Meloni e Piantedosi dopo gli scontri No Tav: "Questa è violenza premeditata" La presidente del Consiglio subito rientrata a Roma per il Consiglio dei ministri

La presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi sono in sopralluogo in Val di Susa, dopo gli assalti No Tav di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Intanto alle 17.30 è convocato il Consiglio dei ministri per varare un decreto ponte contro il caro carburanti, allo studio del governo da giorni. In particolare, dovrebbe intervenire sul costo del gasolio. Poi, alla luce dei dati sull'extragettito Iva di luglio, è atteso un secondo intervento col meccanismo dell'accisa mobile.

Il ministro degli Esteri Tajani ci prova ad elencare le priorità del suo partito, e tra queste proprio misure contro il caro-carburanti, ad esempio con un bonus per i dipendenti privati che hanno redditi bassi. La Cgil infine ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del Ponte sullo Stretto di Messina siano stati impegnati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è firmato dal segretario generale Maurizio Landini. “Si tratta di difendere il denaro pubblico – spiega – non è una battaglia ideologica. Ogni euro sprecato per il Ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno”.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: