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Meloni illustra la manovra, tra richiami ai suoi ministri e discussioni con la stampa

Al ministro dell'Economia Giorgetti: "Però se te ne vai pure tu che facciamo?"

di Francesca Biliotti
29 ott 2026

Una manovra di bilancio da 26 miliardi, dalla sanità all’Irpef, dai congedi parentali al salvadanaio per i neonati. E’ la stessa Presidente del Consiglio a presenziare, tanto che il ministro dell’Economia Giorgetti tenta di evadere alla chetichella per due volte, richiamato da Meloni. La flat tax al 15%, spiega il vice Salvini prima di andarsene a sua volta, si allarga da 85mila a 100mila euro, anche se superata la vecchia soglia bisognerà applicare l'Iva. Saltata, invece, l'ipotesi di sconto sulla tredicesima. Sempre Salvini plaude al superamento della legge Fornero: dal 2027 si potrà andare in pensione a 64 anni anziché 67. L’abolizione del bollo diventa definitiva, per le auto meno potenti. E arrivano le targhe personalizzate. Sconto Irpef per il ceto medio, il secondo scaglione al 33% si estende da 50 a 55mila euro. Un mese in più di congedo parentale retribuito all'80%, e viene istituito anche un tesoretto alla nascita. Su sanità, aumentato il fondo sanitario nazionale di 3,4 miliardi, portato a 146,3, “un altro record”, sottolinea Meloni, mentre l'altro vice, Tajani, parla della card agli anziani già ribattezzata “bonus dentiera”. Previste misure per i climatizzatori in tutte le scuole, a favore dei giovani per gli affitti, per i lavoratori under 30. Bonus confermati per ristrutturazioni e mobili. Per le coperture ci sarebbero 5 miliardi da banche e assicurazioni, 700 milioni a testa dai settori energia e giochi. L'accordo in verità non c'è, “ma spero capiranno”, conclude Meloni. Alla fine risponde così a chi le chiede se crede nello Stato di diritto, chiaro riferimento all'attacco alla magistratura di poche ore prima. 

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio




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