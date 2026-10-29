POLITICA ITALIA Meloni illustra la manovra, tra richiami ai suoi ministri e discussioni con la stampa Al ministro dell'Economia Giorgetti: "Però se te ne vai pure tu che facciamo?"

Una manovra di bilancio da 26 miliardi, dalla sanità all’Irpef, dai congedi parentali al salvadanaio per i neonati. E’ la stessa Presidente del Consiglio a presenziare, tanto che il ministro dell’Economia Giorgetti tenta di evadere alla chetichella per due volte, richiamato da Meloni. La flat tax al 15%, spiega il vice Salvini prima di andarsene a sua volta, si allarga da 85mila a 100mila euro, anche se superata la vecchia soglia bisognerà applicare l'Iva. Saltata, invece, l'ipotesi di sconto sulla tredicesima. Sempre Salvini plaude al superamento della legge Fornero: dal 2027 si potrà andare in pensione a 64 anni anziché 67. L’abolizione del bollo diventa definitiva, per le auto meno potenti. E arrivano le targhe personalizzate. Sconto Irpef per il ceto medio, il secondo scaglione al 33% si estende da 50 a 55mila euro. Un mese in più di congedo parentale retribuito all'80%, e viene istituito anche un tesoretto alla nascita. Su sanità, aumentato il fondo sanitario nazionale di 3,4 miliardi, portato a 146,3, “un altro record”, sottolinea Meloni, mentre l'altro vice, Tajani, parla della card agli anziani già ribattezzata “bonus dentiera”. Previste misure per i climatizzatori in tutte le scuole, a favore dei giovani per gli affitti, per i lavoratori under 30. Bonus confermati per ristrutturazioni e mobili. Per le coperture ci sarebbero 5 miliardi da banche e assicurazioni, 700 milioni a testa dai settori energia e giochi. L'accordo in verità non c'è, “ma spero capiranno”, conclude Meloni. Alla fine risponde così a chi le chiede se crede nello Stato di diritto, chiaro riferimento all'attacco alla magistratura di poche ore prima.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

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