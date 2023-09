POLITICA ITALIA Meloni in visita da Orban: "Aumenteremo le nascite" Per la presidente "i migranti non risolvono il calo demografico", ma l'opposizione la attacca per l'insostenibile emergenza di Lampedusa

Da Budapest, dove è intervenuta al vertice sulla demografia, la presidente del Consiglio Meloni sostiene che serve “una grande battaglia per difendere le famiglie, significa difendere l'identità, difendere Dio e tutte le cose che hanno costruito la nostra civiltà”. “L'obiettivo del nostro governo – ha continuato – è rimanere in carica molti anni e aumentare le nascite”. Accolta con un baciamano dal primo ministro Viktor Orban, col quale ha avuto un incontro, Meloni ha smentito la narrazione per cui i migranti possano risolvere il declino demografico: “Le grandi nazioni – ha spiegato – devono prendersi la responsabilità di costruire il proprio futuro”. I due leader insistono: prevenire le partenze, attraverso un deciso sostegno politico ed economico ai Paesi di origine e transito dei migranti, e un maggiore impegno nella lotta alle reti di trafficanti di esseri umani con efficace politica di rimpatrio. La situazione è sempre più difficile, a Lampedusa i migranti sono pari al numero dei residenti nell'isola, rovistano nei cassonetti, ammassati tra sporcizia e odori nauseabondi. Giuseppe Conte attacca, “il nostro governo aveva fatto accordi coi partner europei”. La maggioranza prova a giustificare il momento emergenziale, “sta succedendo di tutto”, dice il capogruppo di Forza Italia.

Nel video l'intervista a Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra, l'intervento di Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, e l'intervista a Paolo Barelli, capogruppo deputati Forza Italia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: