POLITICA Meloni: 'interveniamo a tutela dei benzinai onesti' 'Questo è un governo che fa scelte e io le rivendico'

Meloni: 'interveniamo a tutela dei benzinai onesti'.

La premier italiana Giorgia Meloni rivendica le scelte fatte e dice: "La gran parte dei benzinai è onesta e responsabile e a tutela loro dobbiamo intervenire. In cdm abbiamo deciso di rafforzare le norme sanzionatorie per chi non adempie alle comunicazioni previste dalla legge e abbiamo stabilito che ogni benzinaio esponga il prezzo medio giornaliero". Poi aggiunge: "questo è un governo che fa scelte e io le rivendico".

"Per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della accise". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social.



