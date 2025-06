Meloni: "L'Iran deve trattare senza ritorsioni contro gli Stati Uniti"

In Parlamento l'informativa della presidente del Consiglio si è concentrata, come previsto, sui drammatici sviluppi della guerra in Medio Oriente. Dopo il vertice Nato di domani, anche il Consiglio europeo di giovedì, spiega la presidente del Consiglio, si concentrerà sull'improvvisa escalation della guerra tra Israele e Iran, dopo l'attacco deciso dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Subito una puntualizzazione, da parte di Giorgia Meloni.

Il governo italiano sembra comunque propendere più per la dura presa di posizione degli Stati Uniti. Verrà proposto un cessate il fuoco a Gaza, annuncia, e sarà confermato contestualmente il sostegno all'Ucraina, “siamo pronti col diciottesimo pacchetto di sanzioni contro il Russia”, ha spiegato Meloni. L'opposizione la mette in guardia dal legame troppo stretto con Trump.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; e di Gianni Cuperlo, deputato Partito Democratico