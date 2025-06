POLITICA ITALIA Meloni: "Lavoriamo per la pace, ma l'Iran crea instabilità" Al termine dei lavori del G7 in Canada la presidente del Consiglio fa il punto con la stampa

E' stato un G7 particolarmente complesso, ammette la presidente del consiglio italiana Giorgia Meloni parlando coi giornalisti, ai quali conferma come i grandi della terra abbiano una convergenza di vedute sul Medio Oriente, riportata anche nella dichiarazione finale, nella quale l'impegno è per la pace e la stabilità. L'instabilità la crea l'Iran, ha aggiunto. Ho lavorato molto, ha aggiunto poi, per un cessate il fuoco a Gaza, è il momento giusto, si può fare.

Ne è convinta Meloni, che poi risponde anche sull'ipotesi, che qualcuno affibbiava a Trump, che fosse Putin a dover fare da mediatore in Medio Oriente. Sui dazi, si continua a parlare e a negoziare, assicura la presidente, il dialogo è in corso, c'è franchezza ma anche costanza e serenità nel rapporto.

In Italia intanto il tema del terzo mandato per i presidenti di Regione è complesso, e il governo, col ministro per i Rapporti col Parlamento Ciriani, avverte che il tempo sta per scadere per presentare una proposta. “La Lega insiste – dice Ciriani – e come Fratelli d'Italia abbiamo detto che se c'è una proposta siamo disposti a discuterne. Ma ancora non è arrivata, e il tempo sta per scadere, perché sarebbe preferibile un esame parlamentare normale e non un decreto legge sul tema”.

Nel servizio il punto stampa di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

