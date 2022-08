ELEZIONI 2022 Meloni: Letta discredita l'Italia. La replica: 'Lei propone follie' Due grane in casa dem cavalcate dal centro destra

È scontro totale tra i leader degli schieramenti che si fronteggeranno alle urne il 25 settembre. Dopo l'intervista alla Cnn in cui il segretario del Pd Enrico Letta metteva in guardia sui rischi di una eventuale vittoria della destra, la leader di FdI Giorgia Meloni lo accusa di "screditare la nazione per difendere il suo tornaconto". E Letta alza l'asticella dello scontro: nel programma di Fdi c'è "l'obbligo di fideiussione per gli stranieri, blocco navale fuori dai nostri confini, Pnrr da rinegoziare", "Tre follie per chi ci guarda da fuori". "Io sono una patriota, tu discrediti il Paese", chiosa Meloni.

Intanto, ad infuocare la campagna elettorale arrivano due grane in casa dem, subito cavalcate dal centrodestra: il video shock che immortala Albino Ruberti, (ormai ex) capo di gabinetto del sindaco di Roma durante una lite violenta, con urla e minacce di morte; e alcuni post - scovati da il Giornale - in cui uno dei giovani capilista scelti dal Nazareno per la corsa alle politiche, Raffaele La Regina (che ora porge le sue scuse) in passato ironizzava sullo Stato d'Israele, mettendone in dubbio l'esistenza.

