POLITICA ITALIA Meloni mercoledì a Forlì, vedrà Ursula von der Leyen Al Memoriale della Shoah di Milano interviene il presidente del Senato La Russa: "Quanto avvenne fu il male assoluto"

Giorgia Meloni, che compie oggi 47 anni, sarà a Forlì mercoledì, per una nuova visita alle zone alluvionate della Romagna e dove incontrerà la presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen. Sa che la sua coalizione di governo deve trovare un accordo per le Regionali in Sardegna, i nomi vanno presentati la prossima settimana. La Lega, che ha riunito il consiglio federale, ha ricordato che il centrodestra unito è “un valore in Italia e non solo. Per noi la compattezza è fondamentale anche in Europa. Chi divide – aggiunge – magari dicendo no a Marine Le Pen, fa il gioco della sinistra”.

E anche da Forza Italia si affrettano a gettare acqua sul fuoco. Al Memoriale della Shoah di Milano si è riunita la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio, presieduta da Liliana Segre, senatrice a vita. Il presidente del Senato ha speso parole per ricordare i drammatici eventi della deportazione.

Nel video l'intervista a Paolo Barelli, capogruppo deputati Forza Italia, e l'intervento di Ignazio La Russa, presidente del Senato

