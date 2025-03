Meloni non farà informativa alle Camere, protestano le opposizioni

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Non ci sarà alcuna informativa della presidente del Consiglio in vista del vertice straordinario europeo sull'Ucraina. E' quanto emerso dalla capigruppo in Senato, tra le proteste delle opposizioni, che si dicono preoccupate: “Sono settimane – puntualizza il capogruppo Pd Boccia – che chiediamo che venga a riferire in Parlamento, dal caso Almasri al fatto che vengano spiati giornalisti e ong, ma ha sempre rifiutato. Ha privilegiato qualche trasmissione in Tv al Parlamento”. E il capogruppo 5Stelle Patuanelli aggiunge: “Il fatto è che la maggioranza è divisa”.

Maggioranza che intanto, però, commenta soddisfatta gli ultimi dati Istat sull'occupazione. Domani previsto l'incontro tra Associazione nazionale magistrati e Unione camere penali con la presidente Meloni. L'auspicio di Cesare Parodi, presidente Anm, a una settimana dallo sciopero dei togati, è che si possa avviare un processo di normalizzazione e di comprensione reciproca, anche se poi si dice “sconcertato” dall'ipotesi di togliere la polizia giudiziaria per le inchieste dei pm. “Questa indicazione – dice – sarebbe in palese contrasto con una norma della Costituzione che non è oggetto della riforma, l'articolo 109”.

Nel video l'intervista a Marco Scurria, senatore Fratelli d'Italia