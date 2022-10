POLITICA ITALIANA Meloni, nostre politiche governo come quelle ceche e polacche

Meloni, nostre politiche governo come quelle ceche e polacche.

"Nei prossimi giorni trasformeremo queste idee in politiche concrete di governo come già stanno facendo i nostri amici della Repubblica Ceca, Polonia, come spero presto faranno i nostri amici svedesi, come continueranno a fare i nostri amici lettoni, e come spero che accada entro il prossimo anno a Vox". Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: