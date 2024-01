Meloni, Pozzolo a collegio probiviri Fdi e in attesa sospeso

"Sulla classe dirigente del mio partito, c'è sempre qualcuno che non ti aspettavi e fa errori o cose sbagliate. Pero' non son disposta a fare questa vita se persone intorno a me non sentono la responsabilità. Non sempre accade ma per la responsabilità che abbiamo, e io vivo quella responsabilità, su questo intendo essere rigida". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla conferenza di fine anno commentando la vicenda di Emanuele Pozzolo.

"Io ho chiesto che Pozzolo venga deferito alla commissione dei probiviri di Fdi indipendentemente dal lavoro che fa l'autorità competente e che nelle more del giudizio sia sospeso da Fdi".

