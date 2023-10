Meloni punta alla riforma costituzionale: "Sarà Terza Repubblica"

Meloni punta alla riforma costituzionale: "Sarà Terza Repubblica".

Governo italiano alla prese con la manovra. Mentre ci si prepara all'invio del testo in Parlamento - con Forza Italia che chiede ancora aggiustamenti e Fratelli d'Italia che invita a non portare avanti la "guerra delle bandierine" - per lunedì 30 ottobre è in programma un vertice proprio sulla finanziaria e sulle riforme. A proposito di queste ultime, dalla premier Giorgia Meloni un'anticipazione su quella che sarà la riforma costituzionale che l'esecutivo intende portare avanti. Meloni, ospite alla convention della Dc a Saint Vincent, ha parlato dell'obiettivo di "accompagnare l'Italia nella Terza Repubblica". In Consiglio dei Ministri dovrebbe quindi arrivare il tema del premierato soft.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: