Meloni: "Puntiamo a rendere l'Italia un hub di approvvigionamento energetico per l'intera Europa" Eni annuncia investimento record in Libia per l'estrazione di gas

Italia e Libia rinnovano gli accordi in tema di guardia costiera. È la premier Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa nel giorno della visita a Tripoli, a rinnovare obiettivi e progetti. Centrale, dice Meloni, il dossier sul contrasto ai flussi di immigrazione irregolare. Giorno di visita ufficiale che coincide con un nuovo investimento - senza precedenti negli ultimi 25 anni - annunciato nel settore del gas da parte di Eni e della Compagnia petrolifera nazionale del Paese Noc. Ammonta a 8 miliardi di dollari e riguarda due giacimenti nell'area della costa occidentale del Paese. La joint-venture Eni-Noc dovrebbe operare in due aree esplorative in mare dove era già stato scoperto gas, a largo di Tripoli.

Nel servizio alcuni estratti dell'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

