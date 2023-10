POLITICA ITALIA Meloni: "Rischio emulazione degli atti di Hamas, controllare chi entra" Banca d'Italia rivede al ribasso le stime sulla crescita del Pil, +0,7% quest'anno invece dell'1,3% previsto a luglio

Dalla sua visita in Mozambico e Congo Giorgia Meloni ribadisce che c'è rischio emulazione per gli atti terroristici di Hamas. Non c'è livello particolare di allerta in Italia attualmente, assicura la presidente Meloni dalla trasferta africana per l'approvvigionamento energetico, ma ribadisce anche di essere stata colpita dal fatto che i miliziani volessero riprendere scene così atroci.

Nella sua visita nel sud di Israele il ministro degli Esteri Tajani dice che Hamas è come l'Isis, come le SS e la Gestapo, sono terroristi, li definisce, “e utilizzano come scudo il popolo palestinese”.

In Italia dibattito quanto mai aperto sulla manovra di bilancio che arriva lunedì in Consiglio dei ministri. La Banca d'Italia rivede al ribasso le stime sul Pil, aumenterebbe dello 0,7% quest'anno e dello 0,8% il prossimo, quando la previsione di luglio era dell'1,3% quest'anno e dello 0,9% per il 2024.

Nel video le interviste a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Giorgio Mulé, vice presidente Camera (Forza Italia); Marco Furfaro, deputato Partito Democratico

