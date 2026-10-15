Meloni si indigna con la sinistra: "Iniziate a fare i conti con una certa misoginia"

Le comunicazioni al Parlamento della presidente Meloni diventano terreno di scontro. La maggioranza vota compatta le proprie risoluzioni, dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, mentre le opposizioni non votano quella su Kiev, dove il governo ha ribadito il proprio sostegno, ricevendo i ringraziamenti direttamente da Zelensky, anche se la Lega, per bocca di Matteo Salvini, inizia a dire che il sostegno non potrà proseguire all'infinito. Il M5S continua ad attaccare la strategia governativa. Le critiche all'Europa arrivano anche dai banchi della Lega. La presidente Meloni replica indignata a chi, come il deputato del Pd Provenzano, la accusava di aver disertato vertici perché Trump non la vezzeggiava.
Nel video gli interventi di Riccardo Ricciardi, capogruppo deputati Movimento 5 Stelle; Alessandro Giglio Vigna, deputato Lega; Giorgia Meloni, presidente del Consiglio