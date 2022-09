Meloni smentisce il totoministri dei giornali: "Ricostruzioni irreali"

Matteo Salvini liquida come “sciocchezze” le ipotesi di appoggio esterno al governo, da parte della Lega, e in un suo video si affretta a tranquillizzare. Qualche parola in più la dice Maurizio Lupi, Noi Moderati, che nonostante il risultato negativo ottenuto domenica 25 settembre, neanche l'1%, appare sereno. Da oltre oceano c'è il presidente degli Stati Uniti Biden che ammonisce: “Avete visto cos'è successo in Italia? Non si può essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui, per questo mi preoccupo”. Ma Giorgia Meloni su Twitter come prima cosa smentisce il totoministri dei giornali: “Ricostruzioni irreali – le definisce – su eventuali ministri di un governo di centrodestra. Vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”, conclude. E non manca poi di fare gli auguri di buon compleanno al presidente Berlusconi, 86 primavere. Intanto in attesa del congresso del Partito Democratico, non prima di qualche mese, c'è già una prima candidata al ruolo di nuova segretaria al posto di Enrico Letta, Paola De Micheli, ex ministra delle Infrastrutture. Papabili anche Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, e la sua vice Elly Schlein.

Nel video l'intervento di Matteo Salvini, Lega, e l'intervista a Maurizio Lupi, Noi Moderati