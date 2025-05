Meloni sui femminicidi: "Problema ampio, e forse non lo stiamo neanche capendo"

Il governatore Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'assemblea di Bankitalia ha lanciato l'allarme sul rischio dazi, che mettono a repentaglio il Pil mondiale, ha detto. In Italia il governatore vede segni di vitalità, ma avverte che siamo solo all'inizio, e che il debito resta elevato, i bilanci dunque devono rimanere prudenti. Monito anche sui salari che, ricorda, sono sotto i livelli del 2000. E mentre la Cassazione italiana dubita che l'operazione dei centri di detenzione in Albania sia compatibile col diritto europeo, per questo ha rinviato due cause alla Corte di giustizia Ue, la presidente del Consiglio dal Kazakistan è intervenuta su un altro tema caldo, i femminicidi, per confermare la disponibilità a lavorare tutti insieme a questa emergenza.

Nel video l'intervento di Fabio Panetta, governatore di Banca d'Italia, e l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio