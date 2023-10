POLITICA ITALIANA Meloni sui social: "la relazione con Giambruno finisce qui" Antonio Ricci: "Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere"

Il post social arriva di buon'ora e il privato irrompe a Palazzo Chigi. In giornate dominate dalle preoccupazioni dettate dalla guerra in Medioriente e dal varo della Legge di Bilancio il Presidente del Consiglio è costretto a prendere carta e penna, anzi mouse e tastiera, per rendere nota la separazione dal compagno. Giorgia Meloni scrive che è arrivato il momento di prendere atto della fine della relazione: “Le nostre strade si sono divise da tempo”.

Galeotti furono i fuori onda di Andrea Giambruno che, nello studio della trasmissione che conduce a Mediaset - durante le pause - non lesina volgarità e vanterie sessuali con le colleghe. Esternazioni che seguono di un mese altre “riflessioni” sui comportamenti delle donne e il rischio di molestie.

Nell'era dei social, instagram arriva prima degli avvocati, e fioccano i commenti politici: i vicepremier Salvini e Tajani mandano a Meloni un “forte abbraccio”, solidarietà bipartisan anche dall'opposizione, per alcune deputate Pd Meloni ha agito da donna libera. Nessuno, ovviamente prende le difese del maschio alfa, anzi omega, ma Calenda - che prova sempre ad essere fuori dal coro - se la prende con Mediaset che, tramite Striscia, avrebbe diffuso il fuorionda “gettando fango su tutti”.

Calenda parla di “uso strumentale da parte di reti tv collegate a partiti politici”, mettendo il relazione il danno di immagine subito dalla leader di Fratelli d'Italia con il filo che lega Mediaset, famiglia Berlusconi e Forza Italia. Come a dire: a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina..



E un commento sulla rottura arriva anche da Antonio Ricci, padre di Striscia la Notizia, il tg satirico che ha trasmesso i fuori onda in cui l'ormai ex compagno della premier faceva avance molto spinte alle colleghe. "Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere" - ha detto Ricci all'Ansa.

