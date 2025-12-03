Meloni sull'ammiraglio Cavo Dragone: "Momento delicato, misurare bene le parole"

Le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare Nato, fino al 2024 capo di Stato maggiore della Difesa, hanno causato scompiglio, da quando ha detto che l'Alleanza Atlantica starebbe prendendo in considerazione l'idea di essere più proattiva, persino con attacchi preventivi, contro la Russia, anche se si resterebbe sul piano della cosiddetta guerra ibrida, ad esempio offensive informatiche. La Lega si è infuriata e anche la presidente Meloni, dal Bahrein dove ha preso parte al Consiglio di Cooperazione del Golfo, invoca prudenza. L'ex alta rappresentante Ue ed ex ministra Federica Mogherini, con l'ambasciatore Sannino, sono stati rilasciati nella notte dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali: i due risultano coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei, l'accusa sarebbe per frode. La commissione giuridica del Parlamento Ue intanto ha approvato la richiesta avanzata dalla procura belga di revocare l'immunità all'eurodeputata Pd Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate, richiesta invece respinta per l'altra eurodeputata dem Gualmini.

Nel video le interviste a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e a Filippo Sensi, senatore Partito Democratico









