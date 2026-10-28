Meloni torna ad attaccare la magistratura dopo la scarcerazione di Youssef Siher

La politica si scatena dopo la rimessa in libertà del 30enne che amministrava il canale Telegram “Movimento 17 Ottobre”. La scarcerazione di Youssef Siher, 30enne ricercatore italiano di origini marocchine, fermato perché amministratore del canale Telegram “Movimento 17 ottobre”, aperto però dopo i giorni di saccheggi e devastazioni a Milano, ha subito scatenato la reazione della presidente del Consiglio, che si è sfogata sui social Meloni La gip di Milano, Tiziana Landoni, ha sostanzialmente smantellato le tesi della Procura che aveva eseguito il fermo, decidendo di non convalidarlo, poiché Siher nei suoi messaggi, si legge ha evocato “azioni di disobbedienza civile” ma non ha incitato alla violenza. Il caso finisce anche al question time della Camera.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento; Carmine Fabio Raimondo, deputato Fratelli d'Italia









