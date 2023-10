POLITICA ITALIA Meloni: "Un pezzo di Italia fa tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale" La presidente del Consiglio contro la sentenza di Catania. Intanto cresce lievemente l'occupazione, ad agosto +0,3%, specie sui contratti a termine

I dati Istat certificano una ripresa dell'occupazione, dopo il calo di luglio c'è una lieve crescita, di 59mila unità, +0,3%, soprattutto tra i dipendenti a termine. Il tasso di occupazione sale dunque al 61,5%, aumento di 0,1 punti. Rispetto ad agosto 2022 l'aumento è di 523mila unità, +2,3%, mentre il tasso di disoccupazione del mese scende a 7,3%, calo di 0,2 punti su luglio; nell'intera eurozona è al 6,4%, sempre in discesa. Anche la disoccupazione giovanile scende di 0,1 punti. Con un lungo post su Facebook la presidente del Consiglio Meloni torna però sulla pressione migratoria, che definisce “senza precedenti”. “Il governo lavora ogni giorno – assicura – per fronteggiare questa situazione. Certo – aggiunge – tutto diventa più difficile se nel frattempo altri Stati lavorano nella direzione diametralmente opposta, e se perfino un pezzo di Italia fa tutto il possibile per favorire l’immigrazione illegale”, e a tal proposito dichiara di essere rimasta “basita” di fronte alla sentenza del giudice di Catania, “che con motivazioni incredibili”, secondo Meloni, “rimette in libertà un immigrato illegale”. Forza Italia nel suo ritrovo di Paestum riparte sempre da Silvio Berlusconi, nonostante la morte del leader, che resta anche nel nome e nel simbolo del partito. Vorrebbero intitolargli anche il ponte sullo Stretto di Messina. Il congresso nazionale a febbraio, con l'elezione di 4 vicesegretari. Infine uno dei fedelissimi di Matteo Renzi, sin dai tempi del Pd, Ettore Rosato, lascia Italia Viva “per motivi politici – puntualizza – il centro non si fa così”. Insieme alla ex ministra Bonetti vengono dati molto vicini ad Azione di Calenda, ma non ancora hanno formalmente traslocato.

Nel video l'intervento di Antonio Tajani, segretario nazionale Forza Italia

