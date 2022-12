POLITICA ITALIA Meloni: "Vorrei un Paese che premi chi si mette in gioco" La presidente del Consiglio alla conferenza di fine anno tranquillizza sugli ultimi dati Covid e punta su demografia e natalità: "Priorità assoluta"

Conta di tornare a fare la giornalista, prima o poi, Giorgia Meloni, promettendo impegno ai problemi del settore posti dall'Ordine che, come ogni fine anno, organizza la conferenza con la presidenza del Consiglio dei ministri. Approfittando della manovra di bilancio appena approvata conferma piena fiducia nei suoi alleati: “Potevamo dire siamo appena arrivati – ha detto – le scelte politiche le rimandiamo al prossimo anno, invece abbiamo fatto una manovra politica”. Sulla minaccia Covid dalla Cina, bene i provvedimenti del ministro Schillaci per fare tamponi a chi arriva, dice subito, ma rischiano di essere inefficaci se a livello europeo non si farà altrettanto. Felice di aver centrato i 55 obiettivi del Pnrr, aggiunge, quando siamo arrivati eravamo a 25, “il lavoro di staffetta ha funzionato”, spiega. La priorità assoluta è la crescita demografica e la natalità. Piano Mattei per l'Africa, Meloni ci crede al fatto che tanti africani in fuga in realtà vorrebbero rimanere a casa loro, e conta sul tema dell'energia che offre un'occasione all'Europa, spiega, con l'Italia capofila per un nuovo approccio al continente africano.

Nel video gli interventi della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

