MEF Meno tasse per chi fa figli: la ricetta italiana per incentivare la natalità

Meno tasse per chi fa figli: la ricetta italiana per incentivare la natalità.

Meno tasse per chi fa figli. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti torna su una delle idee a lui più care e rilancia la proposta di agevolare fiscalmente la natalità. Non solo con l'intento di aiutare le famiglie, ma con l'obiettivo di più ampio respiro di garantire la sostenibilità del sistema economico. La questione è complessa, il problema della detanalità riguarda non solo l'Italia e San Marino, ma tocca e impatta su tutta l'Europa, tanto che sarà oggetto di dibattito tra due giorni anche all'Ecofin informale a Budapest.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: