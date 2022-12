OCCHIO AL PREZZO Menù di Natale: Federconsumatori Rimini stima un aumento medio dei costi di oltre il 10% I maggiori aumenti riguarderanno pasta (+13,6%), carne (+12,4%), dolci (+12,5%) e pesce (+10,6%).

Si avvicina il cenone della vigilia, Confcooperative stima che gli italiani spenderanno circa 2,5 miliardi: 300 milioni in più dello scorso anno ma 200 in meno rispetto all'ultimo Natale pre-covid del 2019. Domani a farla da padrone sarà il pesce. Segnalati in alcune regioni d'Italia aumenti record dei prezzi del pescato in particolare per scampi e tartufi con punte di 150 euro al chilo.

Prezzi nella media a Rimini ma secondo Federconsumatori quest'anno organizzare un menù di qualità in casa costerà circa il 10,5%. I maggiori aumenti riguarderanno pasta (+13,6%), carne (+12,4%), dolci (+12,5%) e pesce (+10,6%).

"Naturalmente noi indichiamo alle famiglie di prestare molta attenzione negli acquisti - sottolinea Graziano Urbinati, Federconsumatori Rimini - e di tenere conto si del risparmio ma anche della qualità e quindi di comprare nei negozi di prossimità che possono avere sia prezzi che qualità migliori. Dall'altro anche valutare le quantità, evitare quindi gli sprechi".

Nonostante i rincari Federconsumatori calcola una spesa media per famiglie tra i 220 e i 250 euro. La maggior parte degli italiani trascorrerà pranzi e cene a casa mentre circa il 36% li passerà al ristorante.

Nel servizio l'intervista a Graziano Urbinati (Federconsumatori Rimini)

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: