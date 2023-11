ENERGIA Mercato tutelato; Salvini chiede la proroga, la leader del PD Schlein: “Governo si fermi o non si torna indietro” Intanto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, a un evento dell'Ance, garantisce che nella prossima seduta del consiglio verrà presentato un disegno di legge per la ricostruzione delle zone colpite da calamità

A poco più di un mese dallo scontro che ha portato il governo a inserire e poi cancellare dall'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri un provvedimento in materia di prosecuzione del mercato garantito di gas ed energia elettrica tornano i dissapori. Matteo Salvini tuona contro lo stop e chiede a gran voce la proroga. "Non è tardi per fermare la Meloni sulle bollette", afferma la leader del PD Elly Schlein. Il ministro degli Affari UE Raffaele Fitto chiarisce: il tema della proroga "c'è e il Governo se ne occupa".

Intanto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, a un evento dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, garantisce che nella prossima seduta del consiglio verrà presentato un disegno di legge per la ricostruzione delle zone colpite da eventi calamitosi. L'Ance però segnala che con la revisione del Pnrr le risorse per le alluvioni e il dissesto idrogeologico sono scese da 2,5 miliardi a 1,53 miliardi. La spesa per i danni da alluvioni e dissesto idrogeologico, inoltre, è triplicata dal 2010 e ha raggiunto i 3,3 miliardi l'anno a cui vanno aggiunti oltre 3 miliardi di euro annui di danni degli eventi sismici.

