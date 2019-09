Mercatone Uno, Conte: "È un problema nazionale. Vigileremo"

"La crisi di Mercatone Uno è un problema nazionale e non possiamo restare indifferenti, non lo siamo stati e non lo saremo. Vi garantisco da parte mia e del governo il massimo livello di attenzione, vigileremo sulla piena affidabilità dei possibili acquirenti che verranno in futuro". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte alla delegazione di lavoratori di Mercatone Uno ricevuta a Palazzo Chigi. "Anche con il ministro Patuanelli c'è massima attenzione sulla vostra situazione", ha spiegato.