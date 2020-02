COMMISSARI STRAORDINARI Mercatone Uno: offerte positive per l'acquisizione di 11 punti vendita

I commissari straordinari di Mercatone Uno hanno valutato "positivamente" le offerte presentate da 2 soggetti imprenditoriali ritenuti "affidabili". Lo si legge in una nota diffusa dagli stessi commissari in cui si precisa che allo stesso tempo "proseguono le trattative con altre primarie aziende per la cessione degli altri punti vendita disponibili al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il ceto creditorio". "Nei limiti della riservatezza, che connota l'attuale fase di vendita dei compendi aziendali, - precisa la nota - i Commissari al momento possono riferire che le due offerte riguardano l'acquisizione di 11 punti vendita, di cui 7 la prima e 4 la seconda. Le offerte prevedono nel complesso il trasferimento di tutti i 365 lavoratori occupati, così come risultanti negli ultimi dati riportati nell'istanza di proroga della Cigs". Pochi giorni fa gli imputati per il crac di Mercatone Uno sono stati tutti assolti a Bologna nel processo in rito abbreviato.



