Merce contraffatta nell'auto, denunciati padre e figlio residenti a Rimini

I Carabinieri di Forlì hanno denunciato un 58enne ed un 35enne, rispettivamente padre e figlio residenti in provincia di Rimini, ritenuti responsabili dei reati di ricettazione ed introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi. I due sono stati fermati a bordo della loro vettura da una pattuglia dell'Arma impegnata in controlli alla circolazione stradale sulla via Emilia. A bordo della vettura è stato trovato un sacco in plastica contenente 16 capi di abbigliamento - giubbotti e tute ginniche - di noti marchi di moda, risultati palesemente contraffatti e destinati, secondo una parziale ricostruzione in base alle ammissioni fatte da padre e figlio, alla vendita ambulante al dettaglio nel territorio della provincia di Forlì-Cesena. La merce è stata sequestrata e i due, risultati già gravati da precedenti penali e di polizia, deferiti all'autorità giudiziaria.