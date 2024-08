CRONACA Merce contraffatta, sequestro al mercatino di Marina Romea

Merce contraffatta, sequestro al mercatino di Marina Romea.

Borse e accessori usati venduti come originali ed invece erano contraffatti. A scoprirli, in un mercatino di hobbisti a Marina Romea, frazione del Comune di Ravenna, la Polizia locale. Si trattava, si legge in una nota, di diversi articoli di note griffe di alta moda “verosimilmente contraffatti”, fra cui esemplari di bauletti iconici di tendenza; tutti sequestrati al termine delle operazioni. I due piazzisti, sebbene in possesso della tessera di hobbista, avevano esposto in vendita una tipologia di merce non riconducibile a quella tipica di un mercatino del riuso, per la quale non sono stati in grado di documentarne la provenienza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: