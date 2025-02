EUROPA Meritocrazia: Italia all'ultimo posto. Origlia: "Un Paese che non valorizza le competenze" "Poca attenzione e bassa capacità di riconoscere e di attrarre giovani"

Italia all'ultimo posto tra i 12 Paesi della cosiddetta “vecchia Europa”. E' quanto emerge dal report Meritometro presentato all'8° Giornata del Merito.

"L'Italia rimane sempre in ultima posizione, - spiega Maria Cristina Origlia, Presidente Forum della Meritocrazia ETS - ha un punteggio di 27,6% su 0,100 come range. In particolare distanziamo di quasi 40 punti il primo paese che è la Finlandia e, dato forse ancora più interessante, di ben 9 punti il penultimo paese che è la Spagna. Quindi la situazione non è positiva e va a indicare un Paese incapace di valorizzare le competenze e di conseguenza di sfruttare tutto il potenziale che sicuramente c'è".

"Servirebbero delle policy naturalmente a livello integrato e a livello sistemico, - aggiunge - quindi a livello governativo o perlomeno a livello territoriale, che possono effettivamente aiutare tutti gli stakeholder a partire dalle aziende per creare un ambiente territoriale oltre che organizzativo più accogliente. Con accogliente che cosa intendiamo? In generale le persone cercano uno degli stipendi adeguati, naturalmente a quelle che sono le loro competenze e il loro impegno e la loro storia professionale e degli ambienti dove effettivamente possono esprimere tutte le loro talentuosità e che queste talentuosità e competenze possano venire riconosciute in termini corretti, anche in termini naturalmente di avanzamento di carriera per quanto le carriere oggi hanno un percorso delle caratteristiche diverse rispetto al passato, ma che comunque siano gratificanti rispetto alle persone, soprattutto le aspettative delle nuove generazioni. Quindi si regsitra - conclude Origlia - la poca attenzione e la bassa capacità appunto di riconoscere e di attrarre giovani che siano italiani piuttosto che stranieri, perché naturalmente qui parliamo di circolarità dei talenti e del capitale umano, in generale è un dato fondamentale per un Paese che purtroppo l'Italia non sta gestendo nella maniera migliore".



Nel video l'intervista a Maria Cristina Origlia, Presidente Forum della Meritocrazia ETS

