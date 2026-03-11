MERITOMETRO Meritocrazia: Italia ancora fanalino di coda in Europa. Origlia: "Problema di accesso alle opportunità" Presentato il Rapporto Meritometro 2025, l’indicatore ideato dall'associazione Forum della Meritocrazia ETS, in collaborazione con l’Università Cattolica e costruito su dati provenienti da fonti internazionali

A un anno di distanza nulla cambia. L’Italia, come nel 2024 ma il trend è ormai decennale, si piazza all’ultimo posto tra dodici Paesi europei, rivelando una cronica carenza di meritocrazia, con un punteggio complessivo di 27,72. Il distacco è di oltre sette punti dalla Polonia, penultima, e di quasi quaranta punti dalla Danimarca, che primeggia in classifica davanti agli altri Paesi nordici. Il report Meritometro 2025 è stato presentato dal Forum della Meritocrazia ETS. Di questo passo il gap italiano sarà colmato solo nel 2076.

"Quello che abbiamo misurato è un trend più o meno stagnante, - Maria Cristina Origlia, Presidente Forum della Meritocrazia ETS - miglioriamo di 0,44 punti in media ogni anno, cioè troppo poco. Che cosa ci dice questo indicatore? Che di fatto la mobilità sociale è bloccata in Italia ormai da vent'anni, con delle ricadute fortissime naturalmente sulla popolazione, cioè tutta la talentuosità che il paese ha e che può esprimere non ha la possibilità effettivamente di trovare un'espressione. E quindi c'è un problema sicuramente di accesso alle opportunità innanzitutto di istruzione di qualità fin dai primi anni di vita, perché proprio negli asili e nelle scuole primarie che si creano quei gap che poi diventano molto difficili da recuperare nel corso della vita. E poi naturalmente c'è un problematicità più che di accesso, di valorizzazione delle competenze, di riconoscimento del merito nel mondo del lavoro. E questo ha a che fare naturalmente con la nostra struttura industriale, imprenditoriale, fatta di tantissime piccole e medie imprese, dove non sempre la cultura manageriale è sufficientemente sviluppata, ma sta diventando un problema enorme anche perché visto il tracollo demografico c'è già una carenza di lavoratori, si sente già e andrà sempre aumentando nei prossimi anni e quindi bisogna agire sicuramente su una maggiore inclusione di tutte le leve che abbiamo in Italia, in particolar modo i giovani che sono troppo poco valorizzati, le donne che come sappiamo lavorano una su due, dato ovviamente a livello nazionale, poi naturalmente bisognerebbe fare anche delle politiche di immigrazione molto mirate e ben strutturate".



Nel video l'intervista a Maria Cristina Origlia, Presidente Forum della Meritocrazia ETS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: