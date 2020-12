Mes: ok a risoluzione maggioranza alla Camera con 314 Sì

Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del prossimo Consiglio Ue. I sì sono stati 314, i no 239, 9 gli astenuti. I deputati M5S Andrea Colletti, Pino Cabras, Fabio Berardini, Alvise Maniero, Maria Lapia, Francesco Forciniti hanno annunciato il voto contrario, mentre Raffaele Trano, Antonio Zennaro, Sara Cunial e Marco Rizzone sono usciti dall' emiciclo al momento del voto.





"Il governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Ue", ha detto Conte in Aula. "M5S=MES" è il testo delle magliette indossate dai deputati di FdI nell'Aula della Camera dopo il voto.