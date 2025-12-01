POLITICA ITALIA Mese cruciale per la manovra di bilancio Il governo torna a parlare con banche e assicurazioni per mettere a punto il loro contributo

Sarebbe vicina l'intesa sul nuovo contributo di banche e assicurazioni alla manovra. Dopo l'incontro di venerdì a Palazzo Chigi, le interlocuzioni tra governo e istituti di credito sarebbero aperte, e nella maggioranza, in particolare da Forza Italia, emerge ottimismo. Per il capogruppo al Senato Gasparri “si dovrebbe arrivare a un'intesa che dovrebbe mantenere il rialzo Irap di due punti e non del 2,5% e si proseguirà, poi, sulla via delle intese per individuare altre soluzioni legate ai flussi di cassa”. Il contributo delle banche, quindi, se non sotto forma di ulteriore versamento Irap dovrebbe arrivare attraverso un meccanismo di anticipo di liquidità sul modello di quanto avvenuto nella scorsa legge di bilancio. Dall'Abi, per ora, non arrivano commenti ufficiali. Le assicurazioni sarebbero invece coinvolte attraverso un incremento delle polizze per gli infortuni del conducente. Le nuove coperture potrebbero arrivare anche dalla tassa sui piccoli pacchi extra Ue ma anche, probabilmente, dalla Tobin tax, tassa che colpisce tutte le transazioni sui mercati valutari, o dall'innalzamento, previsto in un emendamento di Fratelli d'Italia, dal 18 al 21% della rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni. Da domani partirà il lavoro sulle proposte di modifica segnalate e i gruppi avranno incontri bilaterali col governo per provare a fare una scrematura. Questo, per provare ad arrivare in Aula al Senato entro il 15 dicembre. Sono ore di preoccupazione infine per Emma Bonino, storica leader dei Radicali, da ieri ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, fonti di Più Europa contattate dall'Ansa riferiscono che la situazione è stabile e si aspettando ulteriori accertamenti, ma che è sempre stata vigile.

