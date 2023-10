STRAGE Mestre: Bus precipita da cavalcavia e si incendia, 21 vittime

Mestre: Bus precipita da cavalcavia e si incendia, 21 vittime.

Tragedia in serata a Mestre: un autobus è precipitato da un cavalcavia, almeno 21 morti, tra cui due bambini e 18 i feriti. Le vittime sono di diverse nazionalità. A bordo c'erano anche cittadini ucraini, tedeschi, francesi e croati. L'autista era italiano e risulta tra le vittime. Una strage. Tra le prime ipotesi sulle cause forse un malore di chi era al volante. La dinamica è ancora da accertare ma dai primi rilievi emerge che il bus è precipitato da oltre dieci metri, un volo dopo avere urtato violentemente la doppia barriera di protezione del cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso Marghera e l'autostrada A4. Il pullman ha sfondato la prima protezione fatta da un guard rail e la seconda barriera in metallo che delimita il passaggio pedonale. Poi si è schiantato giù, capovolgendosi, e finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre incendiandosi.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: