Meta rimuove il gruppo Facebook "Mia Moglie" per violazione delle policy

Il gruppo Facebook “Mia Moglie” è stato rimosso da Meta. Ad annunciarlo è stato un portavoce del colosso tech, specificando che la decisione è stata obbligata per "violazione delle nostre policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti".

“Non consentiamo contenuti che minacciano o promuovono violenza sessuale, abusi sessuali o sfruttamento sessuale sulle nostre piattaforme - si legge nella nota -. Se veniamo a conoscenza di contenuti che incitano o sostengono lo stupro, possiamo disabilitare i gruppi e gli account che li pubblicano e condividere queste informazioni con le forze dell’ordine.”



Il caso era nato nella giornata di ieri, dopo la denuncia della pagina Instagram "No justice no peace" e dall'autrice Carolina Capria, esperta di questioni genere. All'interno del gruppo, con 32mila iscritti, venivano pubblicate immagini intime di donne, la maggior parte ignare, esposte agli occhi e ai commenti violenti e sessisti di altri partecipanti.







