Meteo, tempo instabile a San Marino. Allerta meteo in cinque regioni al centro e al nord, gialla in 12

Piogge su San Marino seppur al momento non si registrino problemi. Ma preoccupa l'ondata di maltempo che sta investendo la Penisola. A Rimini, come si apprende dalla stampa locale, i temporali nella notte scorsa hanno causato disagi, specie al sud. 29 gli interventi dei vigili del fuoco durante la notte soprattutto per alberi caduti sulla strada. La Protezione civile ha diramato l'allerta arancione in cinque regioni d'Italia: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto; e gialla in 12. In particolare in Emilia-Romagna rischio alluvioni ed esondazione nel Bolognese e alluvioni nel Reggiano. L'instabilità caratterizzerà anche la giornata di domani 22 agosto. Cielo sereno al nord al mattino, ma verso sera piogge e temporali in Veneto e Friuli. In particolare in Emilia Romagna al mattino il tempo migliorerà, ma nel pomeriggio previsti cielo nuvoloso con qualche occasionale rovescio. Precipitazioni attese anche al sud, in Campania e Basilicata. In serata piogge e temporali in Molise e Puglia.







