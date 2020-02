Meteorite espoloso sull'Adriatico: scie luminose notate in tutto il nord Italia

Decine di telefonate sono giunte questa mattina ai centrali delle forze dell'ordine e dell'Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste per segnalare "scie in cielo". Il fenomeno è stato notato in una vasta area del nord Italia. Anche nel riminese diverse le segnalazioni sui social.

Si trattava di un piccolo asteroide roccioso, finito in mare, nell'Adriatico, esploso sul Nord Italia lasciando scie luminose segnalate sia dal Friuli che dall'Umbria. A confermarlo Daniele Gardiol, coordinatore nazionale di Prima dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). "Abbiamo ricevuto questa mattina tantissime segnalazioni amatoriali, da Trieste alle regioni dell'Italia centrale, sul sito di Prisma con pubblicazioni di video che mostrano una scia luminosa. Noi non ci siamo ancora allertati per fare i calcoli precisi sulla traiettoria, perché ci servono ulteriori dati", precisa Gardiol.

Sulla base delle immagini e dei video pubblicati, conclude, "si capisce che il bolide, cioè la scia luminosa, è stata generata da un piccolo asteroide, molto probabilmente roccioso perché è esploso".