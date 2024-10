RIMINI Metro Rimini chiude dopo 21 anni: a rischio 40 dipendenti Chiusura fissata per il 31 dicembre 2024

Metro Italia ha annunciato la decisione di chiudere dopo 21 anni di attività il negozio di Rimini. La chiusura del negozio di Rimini è fissata per il 31 dicembre 2024, mettendo così a repentaglio il posto di lavoro di oltre 40 dipendenti tra diretti e indiretti. Filcams, Fisascat e Uiltucs, insieme alla RSU (rappresentanza sindacale unitaria), saranno al tavolo delle trattative per comprendere le ragioni della decisione aziendale, per evitare la chiusura del punto vendita, scongiurare i licenziamenti e con essi le gravi conseguenze sociali che rischiano di determinare.

Nel settore del commercio l’eventualità di licenziamenti, in un ambito strategico a Rimini come quello delle vendite all’ingrosso verso alberghi, ristoranti ed in generale il mondo del turismo, evidenzierebbe un arretramento grave, riducendo buona occupazione e disperdendo professionalità costruite con anni di lavoro e formazione: è il commento da parte dei sindacati Cgil, Cisl e Uil in una nota congiunta.

