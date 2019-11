Metromare: l'anteprima per gli studenti, sabato il taglio del nastro

In Riviera, sale l'attesa per l'inaugurazione del Metromare, l'appuntamento è sabato alle 15,30, intanto, oggi anteprima insieme agli studenti di elementari e medie di Rimini e Riccione. L'attrice Damiana Bertozzi ha spiegato loro che cosa sia il Metromare e i vantaggi del nuovo collegamento: stimata la circolazione di 10mila auto private in meno al giorno - quando l'utilizzo del nuovo sistema sarà a pieno regime – e una consistente riduzione (11%) dell'inquinamento atmosferico da polveri sottili. Un sistema anche più veloce rispetto agli attuali servizi, con un tempo di percorrenza stimato in 25 minuti, dunque, indipendentemente dalla variabile “traffico”. Da sabato il Metromare viaggerà con tre mezzi con frequenza di passaggio a 20 minuti. Intanto, Patrimonio Mobilità della Provincia di Rimini - è la società proprietaria delle reti e dei beni strumentali - traccia un bilancio degli investimenti: 78 milioni i costi per le infrastrutture; 11 milioni per il parco mezzi. Il servizio di trasporto sarà gestito da Start Romagna.