RIMINI Metromare, raffica di controlli e sanzioni: fermato un uomo in monopattino Oltre 90 verbali e pagamenti immediati nelle due serate di verifiche coordinate da Start Romagna

Metromare, raffica di controlli e sanzioni: fermato un uomo in monopattino.

È stato sorpreso mentre percorreva in monopattino il tracciato riservato del Metromare ed è stato sanzionato dai verificatori di Start Romagna. Si tratta del primo verbale elevato dall’entrata in vigore del protocollo d’intesa tra l’azienda di trasporto pubblico e la Polizia Provinciale, che consente di punire accessi e intrusioni non autorizzate lungo il percorso. L’episodio è avvenuto durante due serate consecutive di controlli straordinari sulle corse del Metromare, condotti dai verificatori di Fi.Fa. Security, coordinati dal servizio verifiche di Start Romagna, con il supporto della centrale operativa e delle Volanti della Questura di Rimini, impegnate nel presidio delle fermate.

Nel corso delle operazioni sono state controllate 30 corse e sono state elevate oltre 90 sanzioni, tra verbali e pagamenti immediati. «Iniziative come questa, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, sono fondamentali per garantire legalità e sicurezza a cittadini e turisti», ha commentato il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini, ringraziando la Questura di Rimini e tutti i soggetti coinvolti.

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