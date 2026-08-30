CRONACA CORIANO Mezzo chilo di hashish sotto la poltrona, arrestato 17enne I carabinieri della Stazione di Coriano hanno perquisito l'abitazione del minore al termine di un’attività info-investigativa. Trovate anche sei cartucce da fucile calibro 12

Mezzo chilo di hashish sotto la poltrona, arrestato 17enne.

Mezzo chilo di hashish nascosto sotto la seduta di una poltrona, in parte già suddiviso in dosi pronte per essere vendute. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Coriano durante una perquisizione nell’abitazione di un 17enne, arrestato con l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata al termine di un’attività info-investigativa che, secondo quanto riferito dai militari, aveva fatto emergere elementi sulla disponibilità da parte del minorenne di un consistente quantitativo di droga.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha quindi emesso un decreto di perquisizione personale e domiciliare. Nel borsello del giovane i carabinieri hanno trovato alcune bustine di plastica ritenute utilizzate per confezionare le dosi. Nella sua camera da letto, nascosta sotto una poltrona, è stata poi recuperata una scatola contenente circa 500 grammi di hashish, divisi in tre panetti e in numerose dosi già confezionate.

Nello stesso contenitore sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. I militari hanno inoltre trovato sei cartucce da fucile calibro 12. Il 17enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura per i Minorenni di Bologna, accompagnato in un Centro di Prima Accoglienza. Il gip del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna ha successivamente convalidato l’arresto e disposto il collocamento del ragazzo in comunità.

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