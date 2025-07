ROMA Mezzo milione di giovani attesi a Tor Vergata per la Giornata Mondiale della Gioventù Sicurezza rafforzata con 10mila operatori, tre aree di controllo e sistema antidrone. Settore speciale per il Papa, il clero e i disabili attorno all'altare di piazza Giovanni Paolo II

Sono attesi domani oltre 500mila giovani per la Giornata mondiale della Gioventù. L'area di Tor Vergata sarà suddivisa in tre zone di sicurezza, con una proiezione complessiva di circa 800.000 metri quadrati. Prevista un'area di massima sicurezza attorno all'altare, nei pressi della croce in piazza Giovanni Paolo II, dove, oltre al Pontefice, avranno accesso in un settore dedicato i rappresentanti del clero e i disabili. In campo 10mila operatori che lavoreranno sul campo per garantire l'accoglienza e la sicurezza delle persone. Attivo anche il sistema antidrone per garantire la sicurezza.

