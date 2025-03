Michele Serra ai partiti: "Siete troppo intelligenti, siate un po' più stupidi"

Il reportage dall'inviata Francesca Biliotti

“Tante città, una piazza per l'Europa”, è il titolo della manifestazione organizzata dal giornalista Michele Serra che ha aperto i contributi dal palco dicendo “Siamo tanti e siamo diversi”, in effetti la partecipazione non è mancata, alcune decine di migliaia i partecipanti in Piazza del Popolo, una piazza sicuramente composita, tante bandiere europee, naturalmente, erano anche fornite dallo staff organizzativo tra l'altro, bandiere della pace, dell'Ucraina e non solo. Qualcuno ha fatto notare che forse mancano un po' i giovani, l'età media in effetti è piuttosto alta. Serra dal palco ha detto ai politici presenti “Siete troppo intelligenti, siate un po' più stupidi, come chi è qui, che magari non ha tutte le risposte da dare in un momento complesso come questo, ma comunque è qui per stare insieme, la politica – ha aggiunto – dovrebbe appunto servire a sentirsi meno soli”. Di sicuro non ci si sente soli nella piazza, che oltretutto è stata transennata, e le persone sono molto asserragliate al di là delle transenne e questo crea forse anche un problema di sicurezza.

Nel video le interviste ai presenti in piazza, e a Elly Schlein, segretaria Partito Democratico