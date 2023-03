CRONACA Microcar fuori strada a Misano Monte, l'ira dei residenti che chiedono più controlli [fotogallery] 25enne trasportato al "Bufalini" dopo aver perso il controllo del mezzo

Microcar fuori strada a Misano Monte, l'ira dei residenti che chiedono più controlli [fotogallery].

Grave incidente a Misano Monte, nel Riminese, nel tardo pomeriggio di venerdì. Un 25enne, a bordo di una microcar, stava percorrendo la Strada provinciale 50 in direzione San Clemente quando ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa nel fosso adiacente. Sul posto si sono precipitati un ambulanza, un'auto medicalizzata e due mezzi dei Vigili del fuoco; mentre la Polizia locale ha chiuso entrambe le carreggiate per facilitare i soccorsi e svolgere i rilievi del caso. Il ragazzo è stato poi trasferito all'ospedale “Bufalini” di Cesena.

Secondo alcuni residenti, non sarebbe il primo incidente avvenuto in quella zona, tanto che avevano segnalato il pericolo, con tanto di documentazione, a diverse autorità locali; sotto accusa l'alta velocità, la strada “a schiena d'asino” e un forte dislivello tra la banchina e la sede stradale. Chiedono così maggiori controlli, soprattutto sul rispetto dei limiti di velocità.

