CRONACA Migliaia di file pedopornografici, due arresti a Forlì Doppia operazione della Polizia postale: in manette anche un 53enne originario del Riminese

La sezione di Forlì della Polizia postale ha arrestato due uomini, di 44 e 53 anni, per detenzione di ingente quantità di immagini e video pedopornografici. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Bologna e partite dopo una segnalazione, hanno consentito di identificare un forlivese, coniugato e padre di tre figli, trovato in possesso, in fase di perquisizione, di circa 8mila file tra foto e filmati. La seconda indagine ha permesso di arrestare un uomo originario di Rimini, ma residente a Forlì, trovato in possesso di oltre 1.700 file, caricati su una piattaforma di storage foto e poi divulgate ad altri utenti di un social network. Agli arresti domiciliari per una precedente condanna per maltrattamenti in famiglia, a seguito della violazione della misura è stato ristretto nel carcere di Forlì.

"Nel corso del 2021 - precisa la Polizia postale - i reati di sfruttamento sessuale dei minori e dell'adescamento on line hanno visto un significativo incremento degli episodi venuti alla luce grazie alle indagini coordinate dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia on line (Cncpo) che hanno condotto a 137 arresti (+98% circa rispetto al 2020) e alla denuncia di 1400 persone".

